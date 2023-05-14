

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة جربة التونسية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.



وأكدت تضامن الكويت مع الجمهورية التونسية الشقيقة وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في هذا المصاب ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.