محمد الشايع: ما رأيناه من إنجازات على أرض الواقع يرفع الرأس



قيرغيزيا ـ ثامر السليم



دشنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عبر رحلة «شركاء الخير 13» مشروع شبكة مياه في إحدى قرى قيرغيزستان، كما زارت مدرسة الأمانة العامة للأوقاف الخاصة بالأيتام وقرية الأمانة العامة للأوقاف الخاصة بالأرامل.



وعلى هامش جولة تفقدية في هذه المشاريع خلال الرحلة، قال رئيس جمعية الصفا محمد الشايع إن شبكة المياه افتتحت في قرية لا توجد بها مياه وينتظرون المشروع منذ سنوات، مشيدا بالمجهود المبذول في قرية الأيتام ومركز تحفيظ القرآن للطالبات، وقرية الأرامل التي تضم 150 منزلا.



وشكر الشايع المتبرعين والواقفين على ما بذلوه من خير لتحقيق هذه المشاريع والإنجازات، معتبرا أن ما رأوه على أرض الواقع يرفع الرأس.



يذكر أن رحلة شركاء الخير 13 تسيرها جمعية الصفا الخيرية الإنسانية لمتبرعيها وداعميها وجهات إعلامية كويتية، للمشاركة في افتتاح مشاريعها الخيرية التي ستدشنها في جمهورية قيرغيزيا في الفترة من 10 الى 15 مايو الجاري.