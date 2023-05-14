الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023، جدول مباريات النسخة الثامنة عشرة التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، حيث تقرر إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي قطر ولبنان في الـ7:30 مساء الجمعة 12 يناير المقبل على ستاد البيت المونديالي، والذي يستضيف أيضا المباراة النهائية في الـ6:00 مساء السبت 10 فبراير المقبل.



ويخوض منتخب قطر مباراته الثانية في المجموعة الأولى أمام منتخب طاجيكستان يوم 18 يناير المقبل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء الصين 24 منه.



وبعد يوم من إقامة المباراة الافتتاحية على ستاد البيت، سيكون ستاد أحمد بن علي مقرا لاستضافة المباراة الأولى في المجموعة الثانية يوم 13 يناير عند الـ2:30 ظهرا بين أستراليا والهند، وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية بين أوزبكستان وسورية على ستاد جاسم بن حمد عند الـ8:30 مساء. وفي ذات اليوم تتقابل الصين مع طاجيكستان ضمن المجموعة الأولى على ستاد عبدالله بن خليفة في الـ5:30 مساء.



ويوم الأحد 14 يناير، تنطلق منافسات المجموعة الرابعة على ستاد الثمامة، عندما يتقابل منتخب اليابان مع نظيره الفيتنامي عند الـ2:30 ظهرا، ويستضيف ستاد خليفة الدولي عند الـ5:30 مساء مباراة الإمارات مع هونغ كونغ ضمن المجموعة الثالثة، على أن تقام عند الـ8:30 مساء مباراة ثانية في المجموعة الثالثة بين إيران وفلسطين على ستاد المدينة التعليمية. ويستضيف ستاد الجنوب أولى مبارياته يوم الإثنين 15 يناير، عندما تتقابل ماليزيا مع الأردن ضمن المجموعة الرابعة.