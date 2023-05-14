

توج فارس نادي الكويت للفروسية سعد السليمان بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



وشارك في الشوط الرابع الأخير على ارتفاع 115 سم 14 فارسا، حيث نجح السليمان في الفوز بالصدارة في زمن 32.74 ثانية، متقدما على الفرسان، سالم الوهيب وسوجو بيبي، وقام عضو مركز الكويت للفروسية أحمد العوضي بتوزيع الجوائز على الفائزين.



يذكر أن البطولة هي النسخة السابعة في الموسم الحالي 2022-2023 التي نظمها مركز الكويت للفروسية.



وترأس لجنة الحكام، الحكم الدولي د.يحيى الهدبان، وضمت كلا من ابتسام العاروري ولمى عبدالعال وندى العوضي.



وتولى تصميم المسلك الفارس عبدالعزيز العجيل وسعادة غدير نعمتي، وبدر الهيفي حكم ساحة وفي ميدان الإحماء فرح السراج.