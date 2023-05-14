الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بحضور صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توج العربي بطلا لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم في نسختها الـ51 بعد فوزه على السد بنتيجة 3-0، مساء أمس الأول، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، وتحديدا في موسم 1993.



وقد سجل ثلاثية العربي المحترف السوري عمر السومة (هدفين) في الدقيقتين (62 و8+90)، وحامد إسماعيل (1+90)، وبذلك رفع الفريق رصيده من الألقاب إلى 9 مقابل 18 لقبا للسد. وفي هذا الصدد، أكد مدرب العربي يونس علي لـ«الأنباء» أن اللقب جاء بعد مجهود شاق للفريق على مدار موسم كامل، مضيفا أن العربي قدم مباراة كبيرة أمام السد لاسيما أن المواجهات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز الثاني على السد تواليا بعد انتصارنا الأخيرة عليه في الجولة الـ22 من الدوري القطري 2-1.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن إدارة النادي العربي توصلت إلى اتفاق لتجديد تعاقدها مع المدرب يونس علي بعد نجاحه في قيادة الفريق لمنصات التتويج بعد غياب دام 3 عقود بجانب حصوله على المركز الثاني في الدوري وتأهله لملحق دوري أبطال آسيا، إذ من المقرر أن يواجه الفائز من لقاء السيب العماني ونافباخور الأوزبكي في الدور التمهيدي الأول للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.