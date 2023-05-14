أكثر من 4000 شخص يمارسون التايكوندو في الكويت بينما يماسها نحو 100 مليون شخص حول العالم



أسامة دياب



قال سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها: أود أن أعبر عن عظيم الشكر والامتنان للاتحاد الكويتي للتايكوندو والجالية الكورية في الكويت واللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس السفير على مدار اليومين السابقين لما قدموه من دعم لإقامة استعراض التايكوندو في الكويت 2023.



وأضاف في مجمل كلمته التي ألقاها خلال استعراض التايكوندو في الكويت 2023 والذي نظمته السفارة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي التايكوندو هناك حوالي 100 مليون شخص حول العالم يمارسون هذه الرياضة الرائعة التي تساعد على تقوية الجسم وتنمية العقل، وهناك بعض الأمثلة الأخرى التي تدل على أن التايكوندو أصبحت رياضة عالمية أكثر من كونها محلية.



وتابع: بدأ أساتذة التايكوندو الكوريين بتعليم التايكوندو في الكويت في عام 1980، واعتقد أن هنالك أكثر من أربعة آلاف شخص يمارسون هذا الفن القتالي في الكويت في الوقت الحالي، معربا عن اعتزازه بالتعاون المشتركة في دعم محبي اللعبة بالكويت.



وأضاف كما تعلمون، لرياضة تايكوندو مكانة خاصة في الكويت حيث فازت بأول ميدالية في تاريخها الرياضي عبر لاعب التايكوندو محمد القعيمي الذي احرز برونزية التايكوندو في اولمبياد برشلونة عام 1992 بالرغم من كونها رياضة استعراضية آنذاك. ومنذ ذلك الحين أصبحت الكويت من الدول النشطة في العالم هذه الرياضة الأولمبية ونالت عدة ميداليات في بطولات مختلفة.



ولفت إلى أن هذه الفعالية تعتبر بمنزلة فرصة قيمة لنا جميعا ولأجيالنا الشابة الحالية والقادمة للتفكير فيما تعنيه هذه الحقيقة البسيطة، وأتمنى أن نتمعن جيدا في ركائز رياضة التايكوندو الخمس: وهي اللباقة والنزاهة والمثابرة وضبط النفس والروح التي لا تقهر، مضيفا كل هذه الصفات هي التي ستمدنا بالحكمة التي نحتاجها للتغلب التحديات والصعاب خاصة أننا نعيش في عالم سريع ومتغير. هذه هي الرسالة التي أود إيصالها إليكم اليوم وهناك رسالة أخرى نتمنى إيصالها في هذه الأمسية وهي أن نشحن أنفسنا بالطاقة الإيجابية والمشاعر الطيبة.



وقال السفير لهذا الغرض، قمنا بدعوة فريق التايكوندو الاستعراضي الكوكيوان. تشير كلمة الكوكيوان إلى المقر العالمي للتايكوندو، ويحظى الفريق بسمعة عالمية كبيرة اكتسبتها بفضل المهارات العالية التي يتمتع بها والاداء المتقن له.أنصحكم بأن تحاولوا استشعار قوة التايكوندو من خلال الحركات الديناميكية البارعة التي سيقدمها أعضاء الفريق.