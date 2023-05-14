عاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى مقر إقامته في لاهور شرقي البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة اثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.



وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حزبه «حركة الإنصاف» الباكستانية أكثر من 100 من أنصار خان يلقون ورودا على سيارته احتفاء بالإفراج عنه.



وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022 الذي يضغط منذ أشهر عدة لتنظيم انتخابات مبكرة يأمل من خلالها العودة إلى السلطة، هوجم من جانب عشرات من عناصر القوات المسلحة وأوقف خلال مثوله أمام محكمة إسلام آباد في إطار قضية فساد.



وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرقات وخربت رموز للجيش.



وقال خان في تصريح لوكالة فرانس برس قبيل مغادرته مقر المحكمة العليا وسط حراسة مشددة «زعيم أكبر حزب في البلاد خطف من المحكمة أمام الأمة بأكملها. عوملت كإرهابي وكان لابد أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل».



من جهته، وعد وزير الداخلية رانا سناء الله بتوقيف خان مجددا عاجلا أم آجلا قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل على أبعد تقدير.



وقال رانا سناء الله لمحطة «جيو نيوز» الخاصة «ينبغي عدم انتهاك قرار صادر عن القضاء. لكن إن سنحت فرصة لتوقيف عمران خان (ضمن حدود) أمر المحكمة سيتم ذلك بالتأكيد».



في غضون ذلك، قال شهود من «رويتر» إنه تعذر استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان غداة الإفراج عن خان بعد أن أتيحت لبعض الوقت في وقت متأخر من مساء الجمعة.



على صعيد مختلف، ذكر الجيش الباكستاني أن 13 شخصا على الأقل، من بينهم جنود، قتلوا في هجوم على منشأة أمنية، في جنوب غرب باكستان. وكان معسكر تابع لفيلق الحدود في منطقة «باج» بإقليم «شمال بلوشيستان» قد تعرض لهجوم.



وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أن الجيش شن عملية لإنقاذ رهائن وتطهير المنطقة من الإرهابيين.



وأضافت الهيئة أنه خلال عملية التطهير «قتل 6 جنود ومدني على الأقل».



وأصيب 6 أشخاص آخرون، من بينهم امرأة ومن بين القتلى أيضا جميع الإرهابيين الستة، الذين قال الجيش إنهم كانوا مجهزين بشكل جيد واقتحموا المجمع.