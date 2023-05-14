تبادلت قوات من أذربيجان وأرمينيا إطلاق النار بأسلحة من بينها قذائف هاون وطائرات مسيرة على حدودهما المشتركة، مما أسفر عن مقتل جندي من كل جانب عشية محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد.



ووقع تبادل إطلاق النار لثاني يوم على التوالي قبل الاجتماع المزمع عقده الأحد في بروكسل بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وإلهام علييف رئيس أذربيجان.



وفي المناوشات الأخيرة، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها تعرضت لإطلاق قذائف هاون وأسلحة صغيرة بالقرب من قرية سوتك القريبة من الحدود.



وأضافت الوزارة أنه تم نشر طائرات مسيرة أيضا.



وقالت الوزارة «في أعقاب نيران معادية، قتل شخص أثناء القتال على الجانب الأرميني وأصيب آخر»، وأضافت أن تبادل إطلاق النار توقف في نهاية الأمر.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها أوقفت هجوما بطائرة مسيرة شنته أرمينيا على مواقعها في منطقة كالباجار على جانبها من الحدود. وذكرت في وقت لاحق أن أحد جنودها قتل وأن القوات الأذربيجانية تسيطر على الوضع.



وتصاعدت التوترات مع تكثيف الجهود لحمل الخصمين على التوصل لاتفاق سلام على الرغم من الخلافات بشأن ترسيم الحدود وقضايا أخرى.



والتقى وزيرا خارجية الجانبين مؤخرا في الولايات المتحدة.



وخاض البلدان حربين خلال 30 عاما يتعلقان بإقليم «ناجورونو قرة باغ» المتنازع عليه، والمعترف به كجزء من أذربيجان، ولكن أغلبية سكانه من أصول أرمينية.



وبعد صراع استمر ستة أشهر في عام 2020، استعادت أذربيجان مساحات شاسعة من الأراضي التي خسرتها في حرب سابقة عصفت بالإقليم وسط انهيار الحكم السوفييتي.