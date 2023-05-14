صدر مرسوم بترقية 33 قاضيا الى درجة وكيل في المحكمة الكلية.



وجاء في المرسوم:



يرقى كل من التالي أسماؤهم، وذلك اعتبارا من 2022/4/13.



٭ علي بدر علي عبدالعزيز بن ناجي



٭ محمد عبدالله مطلق المهمل



٭ فيصل وليد محمود الحسن



٭ فراس فاضل عباس الشطي



٭ عبدالله مشاري محمد أمين العوضي



٭ عثمان حسن عبدالله الكندري



٭ محمد مطلق حمود المطيري



٭ باني عيد سيف الخرينج



٭ حسين جاسم محمد بوعباس



٭ عبدالله علي سعود الحربي



٭ عبدالهادي جاسم العبدالهادي



٭ حمد محمد حمد الحضرم الهاجري



٭ عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولي



٭ حمود داود سليمان البدر



٭ حمد عبدالعزيز سليمان الوقيان



٭ بدر عادل عبدالله سعود الاحمد



٭ عبدالله منير عبدالله النوري



٭ أحمد علي أحمد الصالح



٭ احمد ايوب عيسى ايوب السدرة



٭ محمد عبدالرحمن عبدالهادي النويف



٭ عبدالعزيز علي حسن محمد



٭ نايف فراج فهد غنيم المطيري



٭ عبدالله عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي



٭ هشام صالح عبدالمحسن البابطين



٭ سعود ابراهيم سعود الفرهود



٭ د.محمد مبارك فضيل البصمان



٭ أحمد عبدالوهاب احمد الدويسان



٭ عبدالرحمن ابراهيم مهنا المهنا



٭ عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينان



٭ سعود عبدالله هليل الميموني



٭ خليفة جاسم خليفة النجم



٭ حمد عبدالوهاب حسين السلاحي



٭ خالد جاسم محمد الحمد



مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.