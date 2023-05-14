صدر مرسوم بترقية أحمد الدويلة الى وظيفة نائب من الدرجة الثانية في إدارة الفتوى والتشريع.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يرقى أحمد صقر ناصر الدويلة الى وظيفة (محام أ) بإدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من 2016/11/9 تاريخ صدور المرسوم رقم 301 لسنة 2016، على أن تكون أقدميته سابقة على مبارك زويد مبارك العتيبي، ولاحقة على عادل أسود فرحان العنزي.



مادة ثانية: يرقى أحمد صقر ناصر الدويلة الى وظيفة (نائب من الدرجة الثانية) بإدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.



مادة ثالثة: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.