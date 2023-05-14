بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة د.حسن كمال الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والعضو فهد العبدالجادر بشأن السماح ببناء خمسة طوابق للمباني الإدارية والخدمية ضمن مراكز الضواحي. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب وزارة الصحة تخصيص أراض حكومية لبناء مستشفيات أهلية بمختلف محافظات الكويت.



٭ اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن شركة المشروعات السياحية.



٭ اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض منتجاتها.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن إضافة نشاط ترخيص بمكتب ضمن السكن الاستثماري.