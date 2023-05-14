نظّمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعالية «يوم العلوم والرياضيات والهندسة واللغات» «STEAM DAY» المخصصة لتعليم الأطفال عددا من الموضوعات العلمية المتنوعة مثل عالم البحار والطاقة وجسم الإنسان ومواضيع أخرى بهدف تعزيز معلوماتهم العلمية وتنمية قدراتهم المعرفية.



وتضمنت الفعالية الموجهة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما والتي تنظم للمرة الثالثة بمحتوى مقدم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT» الأميركي المرموق والتي تستهدف بصورة عامة مواضيع حول العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات او بما يعرف بـ «STEAM».



وتناولت الفعالية التي استمرت يوما واحدا وقدمت باللغة العربية موضوع التعرف على طاقة الغذاء التي يحتاج إليها جسم الإنسان وقدم بطريقة تفاعلية وعلمية مشوقة ومرحة تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة بهدف ترسيخ المعلومات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها من خلال استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز والعمل في مجموعات مختلفة.



واستخدم خلالها المدرسون الكويتيون القائمون على تلك الفعالية مصادر تعليمية والتي أتاحتها كلية التربية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لغرس الثقافة العلمية لدى الطلبة المشاركين.



ويأتي تنظيم هذه الفعاليات تحقيقا لأهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ودورها الحيوي في مجال نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة وتشجيعها من أجل كويت مستدامة.