أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولية، ان شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة تشغيل وصيانة مرافق النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 23.94 مليون دينار، وذلك على إحدى الشركات المحلية التي قدمت أقل العروض المالية، وذلك بعد عمل موازنة تثمينية.



إلى ذلك، قالت المصادر ان «نفط الكويت» حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن إصدار الأمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره مليون دينار ما يعادل 16.5% على قيمة عقد مناقصة إيجار سيارات دفع رباعي.



وذكرت ان الجهاز المركزي للمناقصات رفض إصدار الأمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ 2.6 مليون دينار ما يعادل 17.41% من قيمة العقد، على ان يتم تمديد العقد لمدة سنة من 30 أبريل 2023 حتى أبريل من العام المقبل على ان تكون الأشهر الـ6 الأولى متواصلة والأشهر الـ 6 الباقية على أساس شهر بشهر.



كما رفض جهاز المناقصات إصدار الأمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ إجمالي قدره 2.4 مليون دينار، ما يعادل 45.1% على قيمة العقد الخاص بتقديم خدمات الدعم لإدارة نظم المعلومات الصحية، وذلك لمدة عام كامل لحين الانتهاء من المناقصة البديلة.