أكد قائد القوات الجوية الإيطالية الجنرال لوكا غوريتي أن أبواب مجمع (المدرسة الدولية للتدريب على الطيران) الأحدث والأكثر تقدما مفتوحة وترحب بإعداد الضباط الكويتيين على أعلى نماذج التدريب المتقدمة المعتمدة حاليا في الدول الغربية ضمن اتفاقيات التعاون حسب المعايير المؤسسية التي تتكيف مع احتياجاتهم الاحترافية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الجنرال غوريتي لـ«كونا» على هامش المشاركة في زيارة إلى مجمع (المدرسة الدولية للتدريب على الطيران) وهي أحدث مدرسة دولية من نوعها أنشأتها القوات الجوية الإيطالية بالتعاون التكنولوجي مع مجموعة (ليوناردو) بجوار قاعدة (ديشيمومانو) بجزيرة (سردينيا).



ونوه بالمستوى الذي بلغه التعاون والشراكة الاستراتيجيـة حاليـــــا، مضيفا أن الكويت لديها طائرات متقدمة مثل مقاتلات اليوروفايتر تايفون التي حصلت عليها من إيطاليا «وقد تولت القوات الجوية تدريب الطيارين والمهندسين الكويتيين على هذه المقاتلات في أرفع الأكاديميات العسكرية لدينا».



وقال الجنرال غوريتي إنني «مقتنع أنه من خلال تدريب الطيارين الكويتيين هنا في هذه المدرسة العسكرية المتقدمة سنؤكد أيضا صداقتنا مع الشعب الذي نعشقه».