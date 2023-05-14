

محمود عيسى



ذكرت صحيفة ديلي بوست النيجيرية ان الكويت تحتل المركز السادس عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة بواقع 101.5 مليار برميل وتشكل ما نسبته 5.9% من هذه الاحتياطيات. وقالت الصحيفة انه خلال الفترة بين عامي 2005 و2015 قفزت فنزويلا من المركز الخامس الى الأول عالميا بعد اكتشاف احتياطيات نفطية تبلغ 200 مليار برميل. وقالت الصحيفة انه عبر دول العالم المختلفة، يبقى النفط مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي، وبالطبع فإن المصادر الطبيعية، النفطية منها او غيرها، ليست موزعة بالتساوي لا بين القارات ولا بين الدول التي تشملها هذه القارات، والنفط ليس استثناء من هذا القول. وبالعودة الى قائمة الدول التي تملك اكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة، اوردت الصحيفة 10 دول تملك الواحدة منها اكثر من مليار برميل من النفط، وقيمة احتياطياتها (مليار برميل)على النحو التالي:



1 - فنزويلا: 303.8 مليارات برميل.



2 - السعودية: 258.6 مليار برميل.



3 - ايران: 208.6 مليارات برميل.



4 - كندا: 170.3 مليار برميل.



5 - العراق: 145 مليار برميل.



6 - الكويت: 101.5 مليار برميل.



7 - الإمارات: 97.8 مليار برميل.



8 - روسيا: 80 مليار برميل.



9 - ليبيا: 48.3 مليار برميل.



10 - أميركا: 47.1 مليار برميل.