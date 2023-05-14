

أعلن بنك برقان تقديم رعايته الذهبية لمعرض «بيتي»، وهو المعرض الإسكاني الأضخم من نوعه في الكويت، والمخصص لأهالي منطقة المطلاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك المستمر باستراتيجيته الهادفة إلى مواصلة تبني دور ريادي وفعال في مجال التطور المجتمعي والتنمية المستدامة، وتوفير كافة الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه.



ويوفر بنك برقان، من خلال مشاركته في هذا المعرض الإسكاني الفريد من نوعه، مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية التي تناسب أسلوب حياة العملاء وتلبي تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، وذلك عبر تمكينهم من التمتع بتمويل سكني يمكنهم من بناء البيوت التي لطالما حلموا بالحصول عليها في منطقة المطلاع، إثر القرار الأخير الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنح أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لضواحي منطقة المطلاع (N4 – N3 – N2 – N1).



وفي هذه المناسبة، قالت مي السبتي، مدير فريق - المبيعات المركزية في بنك برقان: مشاركة بنك برقان برعاية هذا المعرض الأول من نوعه في الكويت تجسد التزامه المستمر واهتمامه الكبير بتلبية احتياجات أفراد المجتمع، بشكل عام، وتحقيق أحلام عملائه، بشكل خاص. كما أنها خطوة متقدمة ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدماتنا وحلولنا المصرفية، بما يلائم الأسلوب العصري لحياة عملائنا. وأضافت: نفتخر برعايتنا الذهبية لمعرض بيتي المخصص لأهلنا في منطقة المطلاع، إذ نشارك إلى جانب أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات الحيوية في الكويت من أجل إنجاح هذا الحدث الحيوي المهم. كما أننا نعتبر هذه المعرض فرصة مميزة لفريق المبيعات في بنك برقان للتواصل مع شريحة واسعة من الراغبين بالحصول على حلول تمويل مرنة وآمنة توفر وقتهم وجهدهم خلال مراحل بناء بيوتهم»، لافتة إلى أن فريق مبيعات البنك سيقدم، خلال تواجده طوال أيام المعرض، كافة الخدمات والحلول المصرفية والعروض التمويلية الخاصة بالعملاء الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يدخر جهدا في تعزيز موقعه الريادي بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي، وذلك من خلال توفير الخدمات والمنتجات والعروض المميزة التي تسهم في ضمان راحة العملاء وتوفير كافة احتياجاتهم، مثل حساب «الراتب» والحسابات المتنوعة بمزاياها المبتكرة، عروض التمويل المتنوعة والمريحة، وغيرها الكثير.