

افتتح بنك بوبيان فرعه الجديد لخدمة سكان منطقة «أبوفطيرة»، مضيفا بذلك فرعا جديدا إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وذلك في إطار خططه التوسعية لدائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية. وتم الافتتاح بحضور كل من نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب ومساعد المدير العام لإدارة الخدمات العامة يحيى الناصر في بنك بوبيان بجانب رئيس مجلس إدارة جمعية أبو فطيرة التعاونية جاسر مشعل المطيري ورئيس اللجنة المالية والإدارية في الجمعية فلاح محمد المتلقم بجانب عدد من مسؤولي البنك والجمعية. وبهذه المناسبة، قال الدوب: يحرص بوبيان على تعزيز موقعه الريادي في السوق المحلي ليكون الأقرب دوما إلى عملائه، لاسيما في المناطق التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا، وذلك من خلال انتشار شبكته المصرفية، بما يضمن تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه ومساعدتهم على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية.



وأضاف ان فرع منطقة أبوفطيرة يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحا حتى 3 عصرا جاء ليستكمل شبكة فروع بوبيان الـ 48 المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ويساهم في إثراء خدماتنا المصرفية إلى شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة عامة.



وأوضح ان اهم ما يميز الفرع الجديد لبنك بوبيان انه مزود بأجهزة للصراف الآلي التفاعلي (Boubyan Direct) المتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى أيام العطلات الرسمية بما يتيح التواصل مع موظفي خدمة العملاء عبر مكالمات الفيديو كول، مضيفا ان هناك العديد من المعاملات المصرفية التي يستطيع ان ينجزها العميل من خلال أجهزة بوبيان دايركت المتوافرة في 51 موقعا مثل فتح حساب جديد والإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي والائتمانية وسحب وإيداع المبالغ النقدية وخدمة إيداع الشيكات وغيرها.



من جانبه، قال المدير الإقليمي في بنك بوبيان أحمد الردهان إن الفرع الجديد يعكس حرص بنك بوبيان على راحة عملائه أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية، وذلك بدءا من التصميم الذي يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا المتماشية مع أحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء.



وحول تصميم الفرع، أوضح ان أكثر ما يميزه انه جاء ليجمع بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز بوبيان مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء لمنحهم تجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.