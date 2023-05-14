البحر: علينا كقادة مسؤولية إنشاء مساحة آمنة للنساء للتقدم والازدهار في مكان العمل

النساء يستطعن تخطي كل العقبات مادام هناك عمل دؤوب وسعي حقيقي لكي يصبحن قائدات

لا يمكننا تغيير التحيزات والقوالب النمطية تجاه المرأة حتى نغير من طريقة تفكيرنا

يجب التوقف عن إخبار النساء بوجود حدود أو سقف لطموحاتهن ومنحهن فرصاً متكافئة للنجاح



اختتمت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج NBK RISE الذي استمر على مدار 9 أشهر بزيارة خاصة إلى جامعة IE Business School في إسبانيا، وذلك ضمن المحطة التدريبية الأخيرة للمشاركين في البرنامج.



وشاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في الزيارة، واستضافت مأدبة عشاء على شرف سفير الكويت في إسبانيا خليفة الخرافي وقيادات الجامعة وجميع المشاركات في البرنامج إلى جانب حضور أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة IE Business School وعدد من الطلبة الكويتيين المنتسبين للجامعة.



وخلال زيارتها، افتتحت البحر الدورة التدريبية والتقت بالإدارة العليا للجامعة، كما شاركت في حلقات نقاشية شهدت حضور نادي IE لنساء الأعمال وكذلك النادي الكويتي لنساء الأعمال.



كما شاركت البحر خلال الزيارة في مراجعة خطط العمل للمشاركات في البرنامج، كما ألقت كلمة عن الدروس المستفادة من البرنامج والتي ستعكسها المشاركات في عملهن، كما حثتهن على تبادل الخبرات والتجارب وقيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهن.



واستضافت الجامعة البحر في حلقة نقاشية جاءت تحت عنوان «المرأة في المناصب القيادية والأثر الإيجابي على مكان العمل»، حيث أدار الحوار أستاذ إدارة الاستراتيجيات في الجامعة البروفيسور كاترينا موسكيري بمشاركة نادي IE لنساء الأعمال ونادي IE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وعلى هامش الحلقة، قالت البحر: يقع على عاتقنا كقادة مسؤولية إنشاء مساحة آمنة للنساء للتقدم إذا واجهن أي سلوكيات متحيزة سواء كانت خفية أو علنية، وأن يكون لدينا سياسات صارمة تمنع هذه السلوكيات.



وأضافت: لا يمكننا تغيير التحيزات حتى نغير طريقة تفكيرنا تجاه المرأة. كما لابد من التفكير في كيف يفيد هذا التوازن في مكان العمل ويضيف له قيمة كبيرة.



وحول العقبات التي تواجهها النساء في الصناعات والقطاعات التي يسيطر عليها الرجال بشكل أساسي، أكدت البحر على عدم وجود عقبات مادام هناك عمل دؤوب وسعي لبذل جهد إضافي لكي يصبحن قائدات.



وطالبت البحر بضرورة التوقف عن إخبار النساء بوجود حدود أو سقف لطموحاتهن أو إيهامهن بأن الطريق مليء بالتحديات لمجرد أنهن نساء، مؤكدة على أن هناك ضرورة في منح كلا الجنسين فرصا متساوية للنمو والازدهار.



وشددت على أن هناك أفكارا ومعتقدات خاطئة مفادها أن النساء يرون بعضهن البعض كخصم أو تهديد أو منافسة، مشيرة إلى أنه يجب على النساء دائما دعم النساء الأخريات لأنهن يعرفن أن فرص الوصول إلى القمة ليست متساوية، وهذه هي الفكرة الأساسية التي أنشئ عليها برنامج مثل NBK RISE فهو برنامج من النساء لأجل النساء لدعمهن في رحلاتهن إلى مناصب قيادية أعلى، كما يتماشى مع أهداف البنك نحو الاستدامة والمتمثلة في الشمول والتنوع.



وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من برنامج NBK RISE حققت نجاحا كبيرا، كما سيتم تجديد البرنامج سنويا مع مشاركات جدد من الكويت والعالم، كما سنعمل على دعوة المشاركات من كل القطاعات ودعم القيادات النسائية المستقبلية من داخل الصناعة للارتقاء وظيفيا لمناصب قيادية أعلى. كما ستتاح الفرصة لخريجات البرنامج لتوجيه المرشحات في المستقبل وسيشكلن بهذا دورة مستدامة للبرنامج.



وقالت إن لدي بنك الكويت الوطني العديد من البرامج التي تدعم تمكين المرأة بدءا من المساواة في الأجور إلى فرص التطور الوظيفي.



NBK RISE تجربة ملهمة



يشكل برنامج RISE NBK تجربة ملهمة لا تقتصر فقط على جهود البنك منفردا بل يمتد ليشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في الكويت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



تم تقسيم البرنامج الذي امتد على مدار 9 أشهر إلى وحدات مختلفة، تناولت كل منها مجالا مختلفا من مجالات القيادة، حيث عملت المتدربات عن كثب مع جامعات عالمية مرموقة، للحصول على التدريب اللازم وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة.