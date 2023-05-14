أظهرت قدرات فائقة وتعاملت بنجاح مع ظروف القيادة الصعبة خلال أكثر من 10 اختبارات مختلفة

e-QUA بتقنياتها المتقدمة تلبي احتياجات جيل جديد وعصري من الشباب

تستهدف تحقيق مبيعات عالمية تصل إلى 1.4 مليون مركبة بحلول 2030



شهد معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، بنسخته العشرين هذا العام مشاركة عدد كبير من شركات صناعة السيارات العالمية والصينية، وهو أول فعالية كبيرة في قطاع صناعة السيارات في الصين منذ جائحة كورونا.



وقد حضر وفد من «الغانم أوتو» الوكيل الحصري والوحيد لعلامة أومودا في الكويت معرض شنغهاي للسيارات، حيث اضطلع على كل ما هو جديد في عالم السيارات وشارك في الفعاليات والأنشطة التي نظمتها علامة «أومودا» أثناء وبعد انعقاد المعرض ومنها التجارب على المركبة الكهربائية الجديدة وتسنى لممثلي «الغانم أوتو» تجربة السيارة في ظروف مختلفة تضمنت القيادة في طرقات وعرة وأخرى تحاكي أجواء منطقة الخليج.



أومودا e-QUA الكهربائية



وعلى هامش فعاليات المعرض كشفت شركة أومودا، العلامة التجارية المستقلة الفارهة، عن الطراز الكهربائي الجديد e-QUA، والذي يشكل جزءا من سلسلة أومودا 5، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة تطور العلامة التجارية.



وفيما خص علامة أومودا، فقد تأسست لتلبية احتياجات الشباب، وطورت أول سيارة عالمية من سلسلة أومودا 5 لتلبية احتياجات جيل جديد من العملاء الشباب الذين يتطلعون الى عيش حياة عصرية وغنية بالتجارب الجديدة والمبهرة.



وقال مسؤول في شركة أومودا: في العام الماضي، سجلت أومودا ملايين المتابعين كما حققت تفاعلات مليونية من خلال الصور والبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من جاذبية العلامة التجارية بين فئة الشباب، وأضاف: في أوتو شنغهاي 2023، أعلنت أومودا عن استقلاليتها بإطلاق أول طراز كهربائي بالكامل e-QUA من سلسلة أومودا 5.



وبعد انتهاء فعاليات المعرض، أقامت أومودا حفلا خاصا في مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي الصينية، حيث يقع مقرها الرئيسي. خلال هذا الحدث، كشفت عن التقنيات الجديدة في مجال الطاقة واستراتيجيات التنمية المستقبلية، حضر الفعالية أكثر من 400 شخص بينهم وكلاء عالميون وصحافة السيارات من جميع أنحاء العالم. في هذا الاحتفال الضخم أعلن عن الإطلاق الناجح للسيارة الكهربائية e-QUA، وتتطلع علامة أومودا إلى زيادة نموها وانتشارها وتأثيرها في السوق العالمية للسيارات من خلال التركيز على الابتكار في صناعة السيارات وتوفير أحدث التقنيات التي تلبي احتياجات الشباب العصري.



تجربة OMODA 5استضافت شركة OMODA أول تجربة قيادة لممثلي وسائل الإعلام في مدينة «ووهو»، حيث حضر أكثر من 100 صحافي متخصص في قطاع السيارات من أكثر من 30 دولة لاختبار سيارة OMODA 5 عبر أكثر من 10 مسارات مختلفة في ظروف صعبة وبمناطق متنوعة.



وتوزعت المناطق الثلاث الرئيسية لاختبار القيادة على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع، وشملت منطقة لتجربة القيادة الشاملة وأخرى لتجربة السرعة على خط مستقيم ومنطقة ثالثة لتجارب القيادة على الطرق الوعرة. وتم تجهيز منطقتين منها بمسارات متنوعة لمحاكاة الظروف الطرقية الصعبة، مثل المنعطفات على شكل حرف U والمطبات، وقام المنظمون بإعداد منطقة تجربة السرعة على خط مستقيم ليتسنى للمشاركين تجربة قوة التسارع بشكل كامل.



وحظي المشاركون بتجربة قيادة للنموذجين الرئيسيين لعلامة OMODA في مختلف الظروف والمناطق، ما أتاح لهم الاستمتاع بالقيادة وتجربة مدى قوة وسلاسة وأداء الموديلات الجديدة.



وخلال تجربة القيادة لسيارة OMODA 5، أعرب المشاركون في التجربة عن إعجابهم الشديد بالهيكل الصلب والمواصفات التقنية والأداء الرياضي المتميز.



أنظمة القيادة



وتم تزويد سيارة أومودا 5 بنظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson ونظام التعليق متعدد الروابط، ما يخفف من الاهتزازات ويؤمن راحة إضافية للسائق والركاب على حد سواء، ليس هذا فحسب بل يقدم أداء متقدما عند اجتياز الطرق الوعرة والمنعطفات. إلى جانب ذلك، يمكن لنظام القيادة الإلكتروني في OMODA 5 توفير قيادة دقيقة وسلسة حتى عند السرعات العالية.



بالإضافة إلى OMODA 5، لفتت الأنظار «OMODA 5 EV»، أول سيارة كهربائية بالكامل من علامة OMODA التجارية، حيث أثارت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، ووفقا لممثلي صحافة السيارات فإن أكثر من 10 برامج اختبار قيادة كانت تتجاوز بكثير اختبارات القيادة اليومية من حيث مستوى الصعوبة، وتقديم ظروف قاسية لتجربة مهارات السائق.



خطط مستقبلية



هذا، وتخطط الشركة للاستمرار في تطوير تقنيات كهربائية جديدة لتقديم تجارب فريدة ومبتكرة للعملاء، كما تواصل سعيها لتعزيز مكانتها في السوق العالمية للسيارات وتلبية توقعات عملائها من فئة الشباب.



ويعد إطلاق السيارة الكهربائية e-QUA خطوة مهمة للعلامة التجارية الصينية نحو تحقيق رؤيتها للمستقبل في صناعة السيارات الكهربائية. فهي ملتزمة بتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على تحسين تجربة القيادة.



توقعات متفائلة



كشفت أومودا في هذا الحدث البارز، عن تقنيتها الجديدة في مجال الطاقة، التي تهدف إلى توفير «الحلول المثلى» للمستخدمين للمساهمة في حماية البيئة وتقديم رحلات صديقة للبيئة وانبعاثات كربونية منخفضة.



وعلق تشانغ جيبينغ، المدير العام لشركة شيري العالمية قائلا: يشهد عالم تطوير السيارات اليوم فرصة تاريخية تتمثل في دخول حقبة جديدة من التوجه نحو منتجات تكنولوجيا الطاقة الذكية والمبتكرة، وفي الوقت نفسه، أصبحت العديد من طرازات الدفع الرباعي والكروس أوفر التي ننتجها ضمن قائمة العشرة الأوائل من حيث المبيعات.



ومنذ بداية الربع الأول من العام الحالي، حققت «أومودا» حجم مبيعات يبلغ 13 الف مركبة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الكويت، وتتوقع علامة «أومودا» أن تحقق هدفها بحيث تنمو مبيعاتها العالمية الى 1.4 مليون سيارة بحلول عام 2030، لتصبح واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية الذكية على مستوى العالم.