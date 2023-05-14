استمرت الزيارات الميدانية التي يقوم بها البنك التجاري الكويتي للمدارس في الكويت لتعريف الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة، حيث يحرص البنك على تثقيف الطلاب في مختلف المراحل المدرسية بتأثير الملوثات سلبا على الحياة البرية والبحرية وأهمية الالتزام بسلوكيات الترشيد الإيجابية والسليمة للمحافظة على استمرارية الحياة على كوكب الأرض.



ومن هذا المنطلق نظم البنك زيارة تثقيفية إلى مدرسة ملا سليمان الخنيني الابتدائية - بنين - في منطقة الخالدية بالتعاون مع فريق Real Sciences لتحقيق الأهداف المرجوة من المسؤولية الاجتماعية والتوعية البيئية.



وخلال العرض التعريفي، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا على الطلاب، وهي عبارة عن شتلات زراعية يزرعونها في بيوتهم لتشجيعهم على مواصلة الإلمام بأهمية المحافظة على البيئة وفهم الواجب الشخصي نحو توسيع الرقعة الخضراء، ولغرس روح المسؤولية والاهتمام بالبيئة عند الصغار.



وفي تعليقها على حملة التخضير، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي من خلال هذه الحملة على تثقيف المجتمع والطلبة، وتعليمهم أهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة من خلال عروض علمية وورش عمل يتم تنظيمها، مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى المحافظة على البيئة كأحد محاور التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.



وأكدت أماني الورع أن البنك ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع، حيث يسعى دوما إلى دعم مثل هذه الحملات والفعاليات التي تهدف إلى غرس القيم الخضراء بين الشباب والأطفال من حيث التأثيرات المتبادلة بين الإنسان وبيئته، وهي مفتاح التغيير على المدى الطويل، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أطياف وأفراد المجتمع كافة.