استضافت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» السفير الباكستاني لدى الكويت مالك فاروق، حيث اطلع على آخر التطورات التي أنجزتها في سبيل التشغيل المتكامل لمنظومتها الصحية وبدء استقبال شريحتها الأساسية من المستفيدين، والخدمات الطبية التي تقدمها الشركة، وتم خلال الزيارة التباحث حول مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالكوادر الطبية والفنية الخاصة بالرعاية الصحية.



وتضمنت زيارة السفير الباكستاني جولة ميدانية شاملة في مستشفى ضمان بمحافظة الأحمدي، برفقة الرئيس التنفيذي ثامر عرب وعدد من قيادات الشركة وممثلي السفارة، حيث تعرف على إمكانيات المستشفى وصاحبها شرح عملي عن مسار تدفق المرضى بدءا من الاستقبال ومرورا بالعيادات المختلفة والأشعة والتحاليل وغرف العلاج.



وجرى التباحث أيضا في سبل التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر الطبية الباكستانية التي تحتاج إليها الشركة في مختلف التخصصات في مستشفيات ومراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية، نظرا لكفاءة وخبرات الكوادر الطبية الباكستانية في المجالات الطبية المختلفة مثل الطب والتمريض والمجالات التقنية مثل الأشعة والمختبرات.



وأكد السفير مالك فاروق خلال زيارته على الدور الهام الذي ستقدمه الشركة من خلال نموذج منظومتها من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في تطوير مستوى الرعاية الصحية في الكويت بالإضافة الى العديد من المشاريع الكبرى الجارية في قطاع الصحة.



ولفت فاروق إلى علاقات العمل الوثيقة بين باكستان والكويت في القطاع الصحي، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في قطاع الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمقيمين.



بدوره، ثمن ثامر عرب زيارة السفير التي تأتي ضمن خطة الشركة للتواصل مع البعثات الديبلوماسية لتعريفهم بالإمكانيات والتجهيزات التي تقدمها منظومة ضمان الصحية، موضحا أن نموذج شركة ضمان متفرد في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، حيث ستقدم خدماتها المتكاملة لشريحة كبيرة من المقيمين في الكويت، مما يدفع الشركة نحو الاستثمار في البنية التحتية والأخذ بالحلول والابتكارات المعتمدة.



واستعرض عرب من خلال عرض مرئي تطور أعمال الشركة والأهداف التنموية للمشروع لتحقيق الرعاية الصحية المستدامة التي تتوافق مع معايير المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تعزيز وتحسين الجودة ورفع مؤشرات الرعاية الصحية، وبناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا، وقدم نبذة عن دور الشركة في تقديم شهادة الضمان الصحي وتغطيتها للخدمات الصحية المتكاملة لجميع الجاليات المقيمة بموجب مادة 18 وعائلاتهم.



وقدم عرضا تعريفيا عن الشركة وتجهيزاتها التشغيلية لاستقبال الشركة شريحتها المستهدفة ونبذة عن منظومتها الصحية التي تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وفحص العمالة الوافدة، وقامت بدورها الوفود الديبلوماسية تبادل حوار ونقاشات حول ترتيبات المرحلة القادمة بالتعاون بين شركة ضمان والسفارات.