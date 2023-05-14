أعلنت «لولو» الكويت سلسلة متاجر التجزئة الرائدة بالكويت مؤخرا، أنها كرمت بنجاح المساهمة القيمة للممرضات في قطاع الرعاية الصحية في يوم الممرضات العالمي، وكجزء من جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات «CSR» قدمت مجموعة من الخصومات والهدايا القيمة للممرضات في جميع أنحاء البلاد كعربون تقدير لالتزامهم الراسخ برعاية المرضى.



ولإظهار التقدير للجهود الدؤوبة التي تبذلها الممرضات، أعلنت شركة لولو الكويت عن خصم 25% على جميع الملابس والأحذية بالإضافة إلى سلاسل هدايا مجانية لجميع الممرضات اللاتي يظهرن بطاقة هوية العمل الخاصة بهن، ومتاحة حصريا للممرضات في أي منفذ لولو هايبر ماركت بالكويت يومي 12 و13 مايو.



وتفخر «لولو هايبر» ماركت بدعم مجتمع التمريض من خلال تخصيص عداد خاص للخروج حصريا للممرضات خلال فترة الترويج التي تبلغ يومين، وتعتقد الشركة أن الممرضات يلعبن دورا حيويا في قطاع الرعاية الصحية.