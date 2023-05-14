

اكتشف خبراء جامعة بيرم الوطنية للبحوث أن بكتيريا Escherichia coli وBacillus subtilis تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والإيجابية الغرام. ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن خبراء الجامعة اكتشفوا خصائص مضادة للجراثيم لدى بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز.



وبكتيريا حمض اللاكتك، هي كائنات مجهرية، قادرة بالإضافة إلى إنتاج حمض اللاكتيك، تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية - مبيدة للجراثيم، التي مع حمض اللاكتيك تصبح قادرة على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.



وقد تمكن الباحثون من عزل سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز Escherichia coli وBacillus subtilis وقيموا قدرتها على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.



ويقول نيقولاي خودياشيف، رئيس قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، «أظهرت النتائج، أن لبكتيريا حمض اللاكتيك خصائص مضادة للجراثيم وهي نشطة تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة الغرام والإيجابية الغرام».



المصدر: «tass»