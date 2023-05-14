عقدت الكويت واليابان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية على مستوى وزارة الخارجية في كلا البلدين. وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات بينما ترأس الجانب الياباني مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ناغاوكا كانسوكي.



ووصف السفير حيات في تصريح لـ«كونا» الاجتماعات بأنها عقدت في اجواء ودية، موضحا أن وجهات النظر التي تمت مناقشتها في الاجتماعات متطابقة في مجملها مع الجانب الياباني. وأشار إلى أن هذه المشاورات المهمة ستستمر في المرحلة المقبلة بوتيرة سريعة في إطار تنفيذ الاتفاقيات بشأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت واليابان.



كما لفت إلى أن النتائج المثمرة والإيجابية لجولة المشاورات الحالية بمثابة أكبر دلالة على عمق العلاقات التاريخية بين الكويت واليابان والتي ترتكز على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة بين البلدين والالتزام المشترك تجاه توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية لإيجاد الحلول للتخفيف من حدة تأثيرها على البلدين والعالم.



وشهد الاجتماع بحث العلاقات المتميزة والمتنامية استراتيجيا بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان خلال الجولة القضايا الثنائية وسبل زيادة تنشيط الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتقنية ودفع التعاون والتنسيق الثنائي في جميع المجالات لآفاق أرحب.