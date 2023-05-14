

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، ووزير شؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي بمناسبة الذكرى الأولى لتولي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد أعرب فيها عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام الرخاء والتطور والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.



ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بالخير واليمن والبركات.



كما هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بمناسبة الذكرى الأولى لتولي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة أعرب فيها عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام الرخاء والتطور والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بالخير واليمن والبركات.