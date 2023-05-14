

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري والذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يوم الخميس 11 مايو الجاري في مسقط بسلطنة عُمان، وقد سبق ذلك اللقاء اجتماعا تنسيقيا فيما بين رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية.

وكان وفد الغرفة برئاسة فهد الجوعان النائب الثاني لرئيس الغرفة وعضوية عماد الزيد المدير العام المساعد بالغرفة.

وقد ترأس اللقاء التشاوري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف وبحضور وزراء التجارة بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، وترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن معجب الحويزي رئيس الاتحاد. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كان من أهمها وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس.