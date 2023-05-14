

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج أمس، التي عقدت بنسبة حضور بلغت (76%)، زيادة رأس المال المصرح به، وتعديل المادة 4 في عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي. وقد أقرت الجمعية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، زيادة رأس المال المصرح به لبنك الخليج من 336.056.100.600 دينار إلى 486.056.100.600 دينار بمقدار 150.000.000 دينار موزعا على 4.860.561.006 سهما نقديا بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس.



وتهدف تلك الإجراءات إلى تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة لتسيير أعماله المصرفية، من خلال زيادات نقدية بالمستقبل لرأس المال المصدر واستيعاب أي توزيع أسهم منحة محتملة قد تقرها الجمعية العامة للبنك خلال السنوات المقبلة.