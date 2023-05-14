القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير المالية د.محمد معيط، أننا نتعامل مع الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.



جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط، وزير المالية، مع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءا للأزمات».



وقال الوزير أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام، موضحا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.