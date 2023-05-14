يحيى حميدان



حقق الكويت لقب دوري كرة الصالات للموسم الرابع على التوالي بفوزه على كاظمة 5-4 في المباراة الثانية من الدور النهائي ليكسب «الأبيض» اللقب دون الحاجة لمباراة ثالثة بتفوقه على منافسه 6-3 في المباراة الأولى من المسابقة التي أقيمت بنظام «البلاي أوف»، حيث يتوج بالدرع الفريق الفائز في مباراتين من أصل 3 مباريات.



وقام نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة وعضو الاتحاد عبدالعزيز السمحان بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهم: الكويت (البطل)، كاظمة (الوصيف) والعربي (الثالث)، فيما حصل علي السيف (الكويت) وصالح الفاضل (كاظمة) على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالمناصفة.



من جهته، قال مدير عام لعبتي «كرة الصالات» و«الشواطئ» عبد الوهاب العمر، ان الحصول على ثلاثية الدوري والكأس والسوبر للموسم الثاني على التوالي يعد إنجازا كبيرا ويستحق عليه اللاعبون الشكر والثناء. وأضاف العمر لـ«الأنباء»، أن ظروف المباراتين الأولى والثانية من الدور النهائي لم تكن سهلة لوجود منافس محترم وكبير ويلعب كرة صالات جميلة، لذلك عانينا في المباراتين من التأخر بالنتيجة قبل أن نقلب الطاولة على «البرتقالي» في الدقائق الأخيرة بسيناريو شبه مقارب.



كما توج التضامن بلقب كأس الناشئين لكرة الصالات عقب تغلبه على الكويت 4-2 في المباراة النهائية للمسابقة.