يعقوب العوضي



اتجهت بعثة فريق كرة اليد في كاظمة، إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا لبطولة الأندية الآسيوية المقبلة في أصفهان المقررة مطلع يونيو المقبل حتى 10 من الشهر نفسه، إذ ترأس الوفد أمين صندوق النادي ومدير اللعبة عمر الملا. وأوقعت قرعة البطولة كاظمة في المجموعة الأولى إلى جانب المستضيف أصفهان الإيراني ومان العماني والريان القطري والهند الهندي.



إلى ذلك، ضم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت المحترف البرازيلي فينيسيوس تيكسيرا، والذي خاض تجربة ناجحة مع «العميد» في بطولة الخليج الأخيرة للأندية، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية المقررة في أصفهان مطلع يونيو المقبل، كما سيغادر «الأبيض» إلى صربيا 17 الجاري للدخول في معسكر تدريبي خارجي تمهيدا لخوض منافسات البطولة.من جهة أخرى، توج القرين بلقب بطولة كأس اتحاد كرة اليد للشباب تحت 19 سنة بفوزه على كاظمة بنتيجة 24-19 في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول، وجاء الصليبخات ثالثا.