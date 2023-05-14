مبارك الخالدي



تمسك الكويت بصدارته لمجموعة البطولة من دوري زين الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الفحيحيل 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة السابعة من القسم الثالث للمسابقة، وبهذا الفوز رفع «الأبيض» رصيده إلي النقطة 46، مواصلا زحفه نحو اللقب، وتجمد رصيد الفحيحيل عند 28 نقطة، وسجل للأبيض طه الخنيسيي (6) و(66) من ركلة جزاء، وعمرو عبدالفتاح (13)، فيما سجل للفحيحيل المدافع فهد حمود خطأ في مرماه (52).



في الشوط الاول فرض الكويت ايقاعه المعتمد على اسلوب الضغط العالي مبكرا، ووصل مرمى الحارس خالد العجاجي عبر العمق والأطراف، ومن تمريرة خاطئة في وسط الملعب وصلت لمحمد مرهون الذي اخترق دفاعات الاحمر ومررها لطه الخنيسي الذي وضعها في الشباك لحظة خروج الحارس العجاجي (6) ليسهم الهدف المبكر في ابعاد الضغط النفسي عن لاعبي الكويت، وواصلو بسط سيطرتهم على وسط الملعب ومن عرضية لفيصل زايد على رأس عمرو عبدالفتاح لم يجد صعوبة في ايداعها شباك الحارس العجاجي (13).



وفي المقابل دخل الفحيحيل اجواء المباراة في الربع ساعة الاخير من الشوط الأول معتمدا على الكرات الطولية تجاه يوسف بن سودة، وفيتور داسيلفا، وكانت أولى الفرص من عرضية حسين دشتي لكنها لم تجد من يتابعها على منطقة الست (23)، وانطلق بن سوده بالكرة الساقطة من خطأ دفاعي ليمررها عرضية سانحه للتسجيل لكن فيتور اهدرها بغرابة الى جوار القائم الايسر (31)، وكاد فيتور ان يقلص الفارق لكن تسديدته القوية علت العارضة قليلا (35)، وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء وتصدى العجاجي وعارضته لكرة زايد من داخل المنطقه ليحرم الكويت من التسجيل للمرة الثالثة (46)، وقلص الفحيحيل الفارق بعرضية ناصر البلوشي التي حاول المدافع فهد حمود ابعادها لكنها سكنت مرمى الحارس عبدالرحمن كميل (52)، ورد القائم الايمن للعجاجي الكرة الثابتة التي ارسلها زايد (62)، وكاد بن سودة ان يدرك التعادل لفريقه بقذيفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس كميل ببراعة (64)، ومن ركلة جزاء اضاف الخنيسي الهدف الثالث للكويت بعد عرقلة لعمرو عبدالفتاح داخل المنطقة (66)، وألغى الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء للكويت بعد الرجوع لتقنية «الفار» (80)، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للأبيض. أدار اللقاء الحكم الالماني باستيان دانكيرت ونجح في ادارتها.