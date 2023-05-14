

هادي العنزي



تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اجتماعها في الـ 5.30 مساء اليوم لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2023-2027، بحضور متوقع لممثلي 14 ناديا، إذ يتنافس على منصب رئيس مجلس الإدارة أحمد المسيلم مرشح التضامن وسعد الجبري مرشح السالمية، فيما لم يقدم ناديا العربي والقادسية بأي مرشح للعضوية.



وقد تقدم 12 مرشحا لشغل عضوية مجلس الإدارة، وهم: فيصل الدسم (النصر) لأمانة الصندوق ود.مانع العجمي (الساحل) لأمين السر المساعد أوعضوية مجلس الإدارة وعبدالله السعدي (الصليبخات) لأمين الصندوق المساعد أو عضوية مجلس الإدارة، وفلاح العجمي (برقان) لأمين الصندوق المساعد أو عضوية مجلس الإدارة، ومحمد الغصاب (الفحيحيل) لأمين السر المساعد أو العضوية، وعبدالعزيز منوه (الكويت) لعضوية مجلس الإدارة، وسعد الشمري (خيطان) لأمين السر العام والعضوية، وفاروق الشاعر (كاظمة) لأمين الصندوق أو العضوية، وحسين عباس (الشباب) لأمانة السر أو العضوية، ومحسن العجمي لنائب رئيس مجلس الإدارة أو العضوية.