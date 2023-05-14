

يستضيف إسبانيول «ديربي كتالونيا» أمام غريمه برشلونة اليوم في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف مزدوج: حصد ثلاث نقاط حاسمة في معركته للبقاء في دوري الدرجة الأولى، وكذلك تأجيل تتويج جاره باللقب.

ويملك رجال المدرب تشافي هرنانديز فرصة حسم اللقب السابع والعشرين في تاريخ ناديهم والأول منذ عام 2019 في حال تحقيق الفوز على ملعب «آر سي دي إي ستاديوم»، وهي امكانية لا يمكن لجماهير إسبانيول تصورها. على النقيض من ذلك، يقاتل إسبانيول من أجل الحفاظ على تواجده في الطرف الآخر من جدول الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز التاسع عشر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمان قبل خمس مراحل من نهاية الموسم. وتبدو الفرصة مواتية أمام أتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه الرابع تواليا والتشبث بالمركز الثاني الذي انتزعه من جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الماضية وذلك عندما يحل ضيفا على إلتشي صاحب المركز الأخير وأول الهابطين الى الدرجة الثانية. ويلعب اليوم أيضا سلتا فيغو مع فالنسيا، وبلد الوليد مع إشبيلية.

وفي افتتاح المرحلة، فاز ريال مايوركا على ضيفه قادش بهدف نظيف سجله بابلو مافيو (16). وتعادل ريال سوسييداد مع جيرونا ٢ - ٢.