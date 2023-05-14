

هادي العنزي



تمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين، من التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد بعد تغلبه على النصر 97-72 ليضرب موعدا مع اليرموك يحدد في وقت لاحق.



وتمكن القرين من تسجيل أفضلية نسبية على «العنابي» في الربع الأول، ليتقدم بفارق 3 نقاط، فيما انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل 44 نقطة، وفي الربع الثالث فرض القرين سيطرته ليخرج متقدما بفارق 18، ولم يكن الربع الأخير بأفضل من سابقيه للنصر رغم محاولته تقليص الفارق والعودة من جديد للمباراة، ليغادر «العنابي» الكأس من الدور الأول.



إلى ذلك، توج براعم كرة السلة بنادي الكويت (تحت 13 سنة) بالمركز الأول والميداليات الذهبية بعد فوزهم في المباراة النهائية على القرين 67-45، فيما حل القادسية ثالثا بتغلبه على العربي 77-55، وبذلك جمع «براعم الأبيض» لقبي بطولتي الدوري والكأس دون خسارة. وقد جاءت المباراة بأفضلية كبيرة للاعبي الأبيض، بعدما تألق الثلاثي المميز عبدالرحمن القطيفي (23 نقطة)، وحسن هادي العنزي (18 نقطة)، وعلي حسين (11 نقطة).