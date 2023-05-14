

أخفق شالكه في تقديم خدمة لجاره وغريمه بوروسيا دورتموند عندما أذل بسداسية نظيفة على أرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين. ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر 10 مواسم، رصيده إلى 68 نقطة، وذلك قبل 3 جولات على نهاية الموسم.



وهذه الخسارة الثانية عشرة تواليا لشالكه أمام بايرن منذ 2011، ولم يشفع له خروجه مؤقتا من منطقة الهبوط وفوزه 3 مرات في 4 مباريات، قبل أن يدخل حسابات السقوط إلى الدرجة الثانية مجددا اثر خسارته أمام البافاري وفي باقي المباريات فاز يونيون برلين على ضيفه فرايبورغ 4-2، واينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز 3-0، وبوخوم على ضيفه أوغسبورغ 3-2، وفولفسبورغ على ضيفه هوفنهايم 2-1، وفاز كولن على ضيفه هيرتا برلين 5-2. وتختتم اليوم منافسات المرحلة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي شتوتغارت مع باير ليفركوزن، ولايبزيغ مع فيردر بريمن.



إيطاليا



تعادل لاتسيو مع ضيفه ليتشي 2-2 في افتتاح المرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويسافر نابولي الذي حسم لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1990 إلى مونتسا اليوم. ويعيش يوفنتوس الثاني مع 66 نقطة على وقع هاجس حسم بعض النقاط من رصيده على خلفية التلاعب المالي، وذلك قبل استقباله كريمونيزي.



وفي باقي المباريات يلعب هيلاس فيرونا مع تورينو، وفيورنتينا مع أودينيزي، وبولونيا مع روما.



فرنسا



أبقى لانس الضغط على باريس سان جرمان بفوزه بعشرة لاعبين على ضيفه رينس 2-1 ضمن افتتاح منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الفرنسي.



ويلعب اليوم أيضا كليرمون فيران مع ليون، ورين مع تروا، وبريست مع أوكسير، وتولوز مع نانت، ومونبلييه مع لوريان، وموناكو مع ليل.