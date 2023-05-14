يسعى مان سيتي الى الاقتراب أكثر فأكثر من لقبه الثالث تواليا والخامس في آخر ستة مواسم عندما يحل ضيفا على ايفرتون اليوم في المرحلة السادسة الثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم، في حين يريد ارسنال الاحتفاظ بأمله في إحراز أول لقب له منذ عام 2004 عندما يستقبل برايتون.



ويتصدر مان سيتي (82 نقطة) الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ارسنال، ويملك الأول أيضا مباراة مؤجلة ضد برايتون، كما أنه يتفوق بفارق كبير من الأهداف، وذلك قبل ثلاث مراحل من انتهاء الموسم. في المقابل، اجتاز «المدفعجية» امتحانا صعبا الأسبوع الماضي عندما عادوا بفوز ثمين من ارض نيوكاسل بالفوز عليه بهدفين نظيفين. وفي مباراة أخرى، يلتقي برنتفورد مع وست هام. وفي افتتاح المرحلة أمس، حرم ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل من استعادة الانتصارات بتعادلهما 2-2. سجل هدفي ليدز لوك إيلنغ (7) وراسموس كريستنسن (79)، فيما أحرز هدفي «الماكبايس» كالوم ويلسون من ضربتي جزاء (31 و69)، وأهدر ليدز ضربة جزاء فشل باتريك بامفورد



وأمس تغلب مان يونايتد على ولفرهامبتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز موقعه في المربع الذهبي ويقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات المرحلة 36 لـ«البريمييرليغ».



أحرز أنتوني مارسيال هدف التقدم ليونايتد (32)، وأضاف البديل أليخاندرو غارناتشو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع مستفيدا من هجمة مرتدة. وأصبح رصيد يونايتد 66 نقطة من 35 مباراة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة ويحتل المركز 13.



وفي مباريات أخرى، واصل تشلسي نتائجه المخيبة وتعادل على ارضه مع نوتينغهما فورست 2-2، وتغلب كريستال بالاس على بورنموث 2-0، فيما هبط ساوثامبتون من الدوري الممتاز بعد خسارته من فولهاهم 2-0، وانتهى وجود ساوثامبتون في دوري الأضواء على مدار 11 عاما بعدما تجمد رصيد متذيل الترتيب عند 24 نقطة من 36 مباراة، ولم يعد بوسعه اللحاق بإيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك 32 نقطة من 35 مباراة.



في ترجمتها لهدف (28).