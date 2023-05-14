اتجهت عاصفة قوية تبلغ سرعة الرياح المصاحبة لها 175 كيلومترا في الساعة صوب سواحل شرق بنغلاديش وميانمار، ما يهدد نحو مليون لاجئ من الروهينغا وآخرين من سكان المناطق المنخفضة.



وفر بالفعل الآلاف من كلا البلدين إلى مناطق أكثر أمنا قبل هبوب العاصفة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية ببنغلاديش، في نشرة، إن من المرجح أن تزداد قوة الإعصار «موكا» قبل وصوله إلى اليابسة في المنطقة بين كوكس بازار في بنغلاديش وميانمار.



ويعيش في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية جنوب شرق بنغلاديش، أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا معظمهم فروا من حملة قمع قادها الجيش بميانمار في 2017.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يتوقع أن يشق «موكا»، المصنف عاصفة إعصارية شديدة الخطورة، طريقا عبر ولاية راخين في ميانمار ومنطقة شمال غرب ميانمار حيث يعيش ستة ملايين نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية إلى جانب 1.2 مليون نازح.



ومنذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة قبل عامين، تعج ميانمار بالفوضى، كما تخوض حركة مقاومة معركة أمام الجيش في جبهات متعددة بعد أن أطلق حملة إجراءات صارمة دموية على الاحتجاجات.