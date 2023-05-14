

عبدالله قنيص



إصرار مواطنة على حيازة قلادة عالمية مسحوبة من السوق المحلي دفعها إلى البحث عنها عبر وسائل التواصل لتجد ضالتها باتصال هاتفي من شخص، لكن المفاجأة أن القلادة التي اشترتها كانت مقلدة، ورغم ان قيمتها الفعلية 200 دينار الا ان السيدة دفعت مقابلا لها بلغ نحو 9000 دينار، حسب مصدر. وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة من مواليد 1987 قالت انها شاهدت قلادة عالمية بحوزة صديقة لها فطلبت منها إبلاغها عن مكان الشراء وتوجهت إلى الشركة المخصصة لبيع هذه القلادة لكنها فوجئت بأن القلادة غير موجودة وعليها الانتظار شهرين على أقل تقدير. وأضافت: نظرا لمناسبة قريبة نويت أن أحضرها بالقلادة دخلت رحلة البحث عنها في وسائل التواصل وتلقيت اتصالا من صاحب رقم محلي، وأبلغني بأن القلادة متوافرة لديه وعرضها عليها وقامت بشرائها منه، وبعد ذلك توجهت للشركة، وكانت الصدمة أن القلادة مزيفة ولا علاقة لها بالمجوهرات، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل بصاحب الرقم لكن الهاتف دوما خارج نطاق التغطية. وبعد أن أدلت السيدة بكامل المعلومات وأرفقت رقم الهاتف الذي يخص البائع المزيف تم تسجيل قضية بعنوان «نصب واحتيال» وتكليف المباحث بضبط وإحضار صاحب الرقم المحلي المرفق في القضية.