أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا)، في بيان صحافي، انطلاق فعاليات «المؤتمر العلمي الثاني للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية» للعام الدراسي 2023/2022 الذي ينظمه بالتعاون مع التوجيه الفني العام للعلوم بوزارة التربية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بعنوان «من أجل تعزيز التفوق العلمي والابداعي وتنمية ثقافة البحث العلمي» وتحت شعار «نحو المعالي أرتقي بتفوقي» تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان يوم الاثنين 15 الجاري بمدرسة رقية المتوسطة بنات بمنطقة العمرية.



وأوضح «الملست»: «انطلقت الفعاليات في شهر مارس الماضي، والتي شهدت اختيار 108 طلاب وطالبات للمشاركة في المؤتمر، بعقد حلقات نقاشية للطلاب كونها من أهم الأساليب وأفضل طرق الاتصال بين الطلاب من خلال طرح الأفكار وتبادل الآراء والخبرات، وتم ذلك على مدى أربعة أيام خصص في كل يوم مجال من المجالات العلمية الأربعة لمناقشة محاور المؤتمر، بحيث سنحت الفرصة للجميع بالمشاركة وإبداء الرأي، وأديرت حلقة النقاش من قبل موجه المادة تم بعدها استخلاص نتائج الحوار وإعداد ورقة يقدمها طالب وطالبة ممن تم اختيارهم ليمثلوا جميع طلاب المجال لقراءة المقترحات أثناء المؤتمر»، وحول إدارة حلقات النقاش بين «ملست آسيا» بدأ الموجه بإعطاء الطلاب نبذة عن المهام الموكلة إليهم وآلية النقاش والتنبيه على أهم آداب الحوار والمناقشة، وتم توضيح محاور المؤتمر للطلاب ثم فتح النقاش وتقديم مقترحاتهم عن كل محور لرفعها إلى المؤتمر العام حيث يتم اختيار طالب وطالبة لقراءة المقترحات أثناء المؤتمر.



واعتبر مكتب «ملست آسيا» في بيانه أن المؤتمر يسعى إلى الاهتمام بشريحة الطلاب المتفوقين ورعايتهم وتحقيق المنافسة المتميزة بينهم في التفوق العلمي والإبداعي، مضيفا «تتمثل أهداف المؤتمر في نشر الثقافة العلمية في أوساط الطلاب وتنمية الاتجاهات والميول العلمية لدى الطلاب المتفوقين وبث روح التنافس بين الطلاب في التفوق والإبداع مساعدة الطلاب المتفوقين على تحديد أهدافهم العلمية المستقبلية»، مشيرا إلى ان محاور المؤتمر تشمل محاور «ما الفرص المتاحة للطالب المتفوق وما المعوقات، وكيف انمي ثقافتي العلمية، وما المهارات التي احتاجها في مجال تفوقي، وما العوامل التي تسهم في استمرار التفوق والابداع»، لإتاحة المشاركة في مجالات التفوق في (الكيمياء ـ الفيزياء ـ الأحياء ـ الجيولوجيا) كل على حدة، مؤكدا ان الفئة المستهدفة هم الطلاب المتفوقون في المرحلة الثانوية من الصف الحادي عشر العلمي (بنين ـ بنات).