أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية بدءا من امس السبت الموافق 13 الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.



وكان المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد انفوجراف (س وج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرا على الطلاب.



وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أنه بالنسبة الى الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان، وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب، أما الطلاب العائدون من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عاما دراسيا كاملا فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المقدم من كل طالب والمحدد به الفرقة الدراسية المقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).



وكان د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بالإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك تيسيرا عليهم.