محمود عيسى



ذكرت شركة «هيلينك شيبنغ» أن مؤشرات أسعار الوقود شديد انخفاض الكبريت في الأسواق الآسيوية سجلت يوم الجمعة استقرارا ملحوظا في ظل نشاط هادئ إلى حد كبير، فيما كانت هذه الأسواق تترقب طرح مناقصات جديدة من قبل مصفاة الزور الكويتية.



وأشارت إلى ان العلاوة النقدية لسعر الكبريت شديد انخفاض الكبريت VLSFO تراجعت بشكل طفيف إلى 7.30 دولارات للطن، على الرغم من أن هامش الشهر ارتفع قليلا إلى علاوة قدرها 8.01 دولارات للبرميل.



في الوقت نفسه، حافظت أسواق زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) على ثباتها وقوتها، فيما بقي الطلب الصيني على النفط الخام ثابتا.



وارتفعت العلاوة النقدية إلى 5.75 دولارات للطن، بينما ارتفع هامش الشهر إلى خصم 8.45 دولارات للبرميل.