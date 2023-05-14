فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في تركيا، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان، بحسب مراسلي فرانس برس.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في اسطنبول وأنقرة. وتغلق مراكز الاقتراع عند 17,00.

ويحق لما يقرب من 61 مليون شخص التصويت في الانتخابات، بما في ذلك ما يقرب من 5 ملايين ناخب لأول مرة. وصوت الأتراك في الخارج بالفعل.

ويراقب التصويت، الذي يعتبر الأكثر أهمية عن كثب من الخارج، حيث تم إرسال العديد من المراقبين الأجانب بالفعل إلى تركيا.

ويتنافس المرشح المشترك للمعارضة وزعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني كمال كليتشدار أوغلو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. كما يخوض السباق منافس معارض أصغر هو سنان أوغان.