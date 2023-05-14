منصورالسلطان

استطاع رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء امس من القاء القبض على شاب كويتي في العقد الثالث من عمره يتعاطى المخدرات وبحوزته مواد مخدرة وادوات تعاط وساطور ومبلغ مالي في منطقة سعد العبدالله .



ووفق مصدر افاد بانه خلال تجول احدى دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء اول امس في منطقة سعدالعبدالله تم الاشتباه بسيارة دفع رباعي وبعد اجبار قائدها على التوقف تبين انه بحالة تعاط وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمره وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على حبوب ومواد مخدرة وادوات تعاط وساطور ومبلغ مالي ، وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات .