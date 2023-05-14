بحثت الهيئة العامة للبيئة مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية اليوم سبل التعاون البيئي في مختلف المجالات وتعزيز تبادل الخبرات في مجال حماية وإدارة البيئة.

وأكد مدير إدارة المخلفات في الهيئة عبدالله العتيبي لـ «كونا» أن الكويت تعمل على تعزيز التعاون البيئي مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استقبلنا الوفد القطري لتبادل الخبرات في المجالات البيئية من خلال زيارة المختبرات والتعرف على قانون حماية البيئة.



وأضاف العتيبي أن الكويت وقّعت على اتفاقيات بيئية مهمة تؤكد التزامها الدولي في تنفيذ كل المعاهدات، مشيرا إلى أن الزيارات وتبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون تأتي في سبيل إيجاد الحلول لكافة القضايا والمشاكل البيئية المشتركة.



من جانبها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم انه تم إجراء جولة ميدانية للوفد القطري على إدارات الهيئة المختلفة منها الرقابة البيئية وإدارة رصد جودة الهواء وإدارة التخطيط والمردود البيئي وإدارة المخلفات إلى جانب الاطلاع على مختبرات الهيئة بما فيها المختبرات المتنقلة للتعرف على الأنظمة والبرامج وسير العمل فيها.



وأكدت الإبراهيم أهمية هذه الزيارة التي تأتي من باب توحيد الجهود المشتركة بين الكويت ودول مجلس التعاون في المجال البيئي، مبينة أن هناك زيارة قادمة للوفد الكويتي إلى قطر للاطلاع على جهودهم وتجربتهم البيئية.



بدوره، قال استشاري وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر يوسف الحمر في تصريح مماثل إن الوفد القطري الفني جاء ليطلع على تجربة الكويت في مجال البيئة مرحبا بالتعاون الذي يشمل كل الأصعدة الفنية منها الجيولوجي والإحصائيات البيئية ومكافحة التلوث وغيرها.



وأشاد الحمر بتجارب الكويت البيئية وجهودها البارزة في هذا المجال، معربا عن أمله في استمرار التعاون القطري- الكويتي وحشد التعاون البيئي الخليجي على كل الأصعدة.