أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق مشروع جديد للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم عبر تطبيق الواتساب يعمل وفق نظام الذكاء الاصطناعي Chatbot.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس إن فكرة المشروع جاءت لتفعيل الرد الإلكتروني على استفسارات المواطنين من خلال الرقم المخصص لخدمة الواتساب 1888840 دون تكبد عناء الحضور للاستفسار عن خدمات أو معاملات خاصة بأصحاب الطلبات، مشيرة الى أن الخدمة الجديدة ستدعم الرد على الاستفسارات في وقت قياسي وتقديم إجابات فورية للمستخدمين والتسهيل على المواطن للحصول على المعلومات وربط المشروع مع الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومع الخدمات الإلكترونية في تطبيق «سهل» الحكومي.



وبينت أن الذكاء الاصطناعي المستخدم يحاكي بطريقة ذكية المحادثات البشرية ويجيب عن طريق الكتابة على الاستفسارات الخاصة بالأسئلة الشائعة ومواعيد العمل في ادارات المؤسسة والخدمات الاسكانية المختلفة، والمشروع أطلق ضمن مرحلته الأولى وسيكون تحت التطوير والملاحظة المستمرة لتوفير أكبر قدر من الخدمات.



ولفتت إلى أن المواطن يمكنه طباعة قرار التخصيص أو التقدم لطلب التخصيص على وحدة سكنية وتغيير المنطقة من خلال توجيهه الى الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي.



وأكدت أن الخدمة في طورها التجريبي ستكون مخصصة للرد على استفسارات المواطنين عن طريق الرد الآلي فقط ودراسة اكثر الاستفسارات شيوعا وإعداد الإجابات المناسبة عنها، الى جانب خدمات مواعيد الاستقبال والخدمات الإسكانية المقدمة.



وأوضحت أن الخدمات التي ستضمنها الخدمة الآلية في المرحلة الثانية هي الرد على الاستفسارات من خلال الرد الآلي وموظف قسم الاتصال للحالات غير النمطية وربط المشروع مع نظام المعلومات المدنية تطبيق «هويتي» ومع نظام المؤسسة لبيان بعض المعلومات الخاصة للمواطن طالب الخدمة.



وذكرت أن هذه الخدمة تعتبر من المشاريع التطويرية الواردة في خطة المؤسسة الاستراتيجية، لافتة إلى أن العمل مستمر نحو التحول الإلكتروني والرقمي تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء للتسهيل على المواطنين وتقديم خدمات تنافسية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية التي تتضمن تفعيل مشروع إنجاز المعاملات عبر التواصل المرئي بين موظفي المؤسسة والمواطنين.