سلطان العبدان - بدر السهيل

تقدم 41 مرشحا اليوم الأحد والأخير من فتح باب التسجيل بطلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل، من بينهم 6 مرشحات، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام العشرة لفتح باب الترشيح 252 مرشحا في جميع الدوائر بعد تنازل مرشحين اثنين، الأول في الدائرة الثانية والثاني في الدائرة الثالثة، منهم 237 مرشحا من الذكور، و15 سيدة.

وتقدم اليوم الأحد والأخير 3 مرشحين في الدائرة الأولى و11 مرشحا في الدائرة الثانية و11 مرشحا في الدائرة الثالثة، و12 مرشحا في الدائرة الرابعة، و4 مرشحين في الدائرة الخامسة.