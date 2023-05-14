أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأحد استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية لمجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في الـ6 من يونيو المقبل.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الفريق البرجس شدد خلال زيارته الى إدارة شؤون الانتخابات اليوم على ضرورة العمل على معالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وطرح الحلول لها.

وأكد حرص الأجهزة الأمنية على التعامل مع أي طارئ بما يوفر الطمأنينة للناخبين والمرشحين ويظهر الصورة الديموقراطية الحقيقية لدولة لكويت.

وذكر البيان أن الفريق البرجس استمع خلال الزيارة إلى المهام والمسؤوليات المنوطة بإدارة الانتخابات وكذلك المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنظيم وتأمين العملية الانتخابية سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات الفنية التي تضمن نجاحها. كما تفقد الصناديق وتأكد من توافر كافة الإمكانات التي تسهم في التيسير والتسهيل على الناخبين والمرشحين ووسائل الإعلام.

واطلع خلال الزيارة على آلية سير العمل وقنوات التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية والجهات الأخرى المشاركة في الإشراف والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023.

ورافق الفريق البرجس خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب.