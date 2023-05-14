أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأحد مراكز الاقتراع في إسطنبول.

وعقب عملية الاقتراع، قال أردوغان في تصريح صحافي إنه لا توجد أي مشاكل في عملية التصويت في عموم البلاد.

وأضاف أردوغان أن التصويت جار في المناطق المنكوبة بالزلزال بشكل طبيعي.

واكد انه يتابع نتائج الانتخابات من إسطنبول وليس من أنقرة. وأعرب عن أمله في أن تمر الانتخابات دون اضطرابات بعد أن أدلى بصوته في منطقة أسكودار في اسطنبول.

كما أدلى منافسه كمال كليتشدار أوغلو بصوته في الانتخابات، مشيدا بـ«التغيير المحتمل» الذي يلوح في الأفق بالبلاد.

وأضاف الرجل البالغ من العمر 74 عاما، إنه يأمل في أن يأتي «الربيع» قريبا، في إشارة إلى احتمال فوزه بالانتخابات.