«مديرة جديدة لتويتر»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعلن تعيين مديرة جديدة لـ«تويتر»، تتسلم منصبها بعد شهر ونصف، وصحيفة وول ستريت تؤكد أن المديرة هي ليندا ياكارينو.
«مختلفان في المطبخ»
زندايا، الممثلة الأميركية، تعلن انتقالها للحياة مع الممثل توم هولاند في منزله بلندن، وذلك بعد التقائهما لأول مرة في فيلم سبايدرمان.
«ألبوم جديد بعد 20 سنة انقطاع»
ديبي جبسون، المغنية الأميركية، تعلن إصدار ألبوم غنائي جديد بعد عشرين عاما من الانقطاع عن الغناء، حيث اشتهرت بأغنية «فوليش بيت».
«أنثى الأخطبوط تصاب بالجنون بعد وضع البيض»
زي يان بانج، باحثة بيولوجية في جامعة واشنطن، تؤكد كشف سر قيام أنثى الأخطبوط بقتل نفسها بعد وضع البيض، حيث كشفت التحليلات أن الهرمونات التي تفرز داخل جسم الأنثى تؤدي إلى أعراض الجنون.
الملياردير الأميركي إيلون ماسك: «مديرة جديدة لتويتر».. و الممثلة الأميركية زندايا: «مختلفان في المطبخ»