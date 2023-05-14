«أنثى الأخطبوط تصاب بالجنون بعد وضع البيض»

زي يان بانج، باحثة بيولوجية في جامعة واشنطن، تؤكد كشف سر قيام أنثى الأخطبوط بقتل نفسها بعد وضع البيض، حيث كشفت التحليلات أن الهرمونات التي تفرز داخل جسم الأنثى تؤدي إلى أعراض الجنون.