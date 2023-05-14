بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين، أعرب فيها سموه، رعاه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد أبناء الوطن المغفور له بإذن الله تعالى عبدالكريم عبدالقادر المزين، مستذكرا سموه، حفظه الله، مناقب الفقيد ومسيرة عطائه الفنية في الوطن العزيز الحافلة بالإبداع وإسهاماته بإثراء الحركة الفنية في الوطن العزيز لاسيما في ما شدا بحب الوطن والتي ستظل راسخة في الأذهان، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.